McKinsey 소프트웨어 엔지니어 급여

McKinsey의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 Junior Engineer year당 $131K부터 Principal Architect I year당 $293K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $185K입니다. McKinsey의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/29/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
