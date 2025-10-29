McKinsey 데이터 사이언티스트 급여

McKinsey의 데이터 사이언티스트 보상 in United States은 Data Scientist year당 $152K부터 Principal year당 $248K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $170K입니다. McKinsey의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/29/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
