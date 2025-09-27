Mailchimp 영업 급여

Mailchimp에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

25 % 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st - 년 ( 25.00 % 연별 )

25 % 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd - 년 ( 2.08 % 월별 )

25 % 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd - 년 ( 2.08 % 월별 )