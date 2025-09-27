Mailchimp 영업 급여

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.
베스팅 일정
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Mailchimp에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)
자주 묻는 질문
Vad är den högsta 영업 lönen på Mailchimp in United States?
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en 영업 på Mailchimp in United States ligger på en årlig total ersättning på $69,600. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Hur mycket får Mailchimp 영업 anställda i lön in United States?
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mailchimp för 영업 rollen in United States är $49,800.