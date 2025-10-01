회사 디렉토리
Magic Leap
Magic Leap 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Zurich Area 지역

Magic Leap의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Zurich Area은 Senior Software Engineer year당 CHF 172K부터 Lead Software Engineer year당 CHF 209K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Zurich Area 패키지는 총 CHF 213K입니다. Magic Leap의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Entry Software Engineer
(신입 레벨)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
CHF 134K

최신 급여 제출
회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
인턴십 급여

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Magic Leap에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)



포함된 직책

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

가상현실 소프트웨어 엔지니어

자주 묻는 질문

The highest paying salary package reported for a 소프트웨어 엔지니어 at Magic Leap in Greater Zurich Area sits at a yearly total compensation of CHF 235,332. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the 소프트웨어 엔지니어 role in Greater Zurich Area is CHF 180,361.

