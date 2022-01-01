Magic Leap 급여

회사 디렉토리
Magic Leap의 급여는 최저 하드웨어 엔지니어 연간 총 보상 $90,554부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $324,719까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Magic Leap. 마지막 업데이트: 10/9/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

가상현실 소프트웨어 엔지니어

기계 엔지니어
Median $113K
마케팅
Median $151K

비즈니스 애널리스트
$167K
데이터 사이언티스트
Median $150K
전기 엔지니어
$204K
하드웨어 엔지니어
$90.6K
인사
$199K
법무
$189K
광학 엔지니어
$155K
프로덕트 디자이너
$92.3K
프로덕트 매니저
$216K
프로그램 매니저
$174K
리크루터
$176K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
$322K
테크니컬 프로그램 매니저
$259K
UX 리서처
$119K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Magic Leap에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

The highest paying role reported at Magic Leap is 소프트웨어 엔지니어 at the Principal Software Engineer level with a yearly total compensation of $324,719. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap is $169,699.

