Luxoft 소프트웨어 엔지니어 급여 Krakow Metropolitan Area 지역

Luxoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Krakow Metropolitan Area은 L2 year당 PLN 167K부터 L4 year당 PLN 251K까지입니다. year별 중간 보상 in Krakow Metropolitan Area 패키지는 총 PLN 222K입니다. Luxoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025

평균 보상별 레벨
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
Junior Software Engineer(신입 레벨)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
인턴십 급여

다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Luxoft?

포함된 직책

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

자주 묻는 질문

Luxoft in Krakow Metropolitan Area의 소프트웨어 엔지니어에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 PLN 300,681입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Luxoft의 소프트웨어 엔지니어 직무 in Krakow Metropolitan Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 PLN 221,532입니다.

기타 리소스