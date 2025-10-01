회사 디렉토리
Luxoft
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
  • 급여
  • 소프트웨어 엔지니어

  • 모든 소프트웨어 엔지니어 급여

  • Guadalajara Metropolitan Area

Luxoft 소프트웨어 엔지니어 급여 Guadalajara Metropolitan Area 지역

Luxoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Guadalajara Metropolitan Area은 L1 year당 MX$31.1K부터 L4 year당 MX$62K까지입니다. year별 중간 보상 in Guadalajara Metropolitan Area 패키지는 총 MX$49.2K입니다. Luxoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
Junior Software Engineer(신입 레벨)
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
MX$160K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다.

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
인턴십 급여

다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Luxoft?

검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 소프트웨어 엔지니어 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

포함된 직책

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

자주 묻는 질문

Luxoft in Guadalajara Metropolitan Areaの소프트웨어 엔지니어で報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬MXMX$69,199です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Luxoftの소프트웨어 엔지니어職種 in Guadalajara Metropolitan Areaで報告されている年間総報酬の中央値はMXMX$49,222です。

기타 리소스