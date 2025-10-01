Luxoft 소프트웨어 엔지니어 급여 Guadalajara Metropolitan Area 지역

Luxoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Guadalajara Metropolitan Area은 L1 year당 MX$31.1K부터 L4 year당 MX$62K까지입니다. year별 중간 보상 in Guadalajara Metropolitan Area 패키지는 총 MX$49.2K입니다. Luxoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
