Luxoft 소프트웨어 엔지니어 급여 Germany 지역

Luxoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Germany은 L2 year당 €64.3K부터 L4 year당 €86.5K까지입니다. year별 중간 보상 in Germany 패키지는 총 €75.1K입니다. Luxoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
회사
직급명
경력 연수
총 급여
