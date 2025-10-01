Luxoft 소프트웨어 엔지니어 급여 Bucharest Metropolitan Area 지역

Luxoft의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Bucharest Metropolitan Area은 L1 year당 RON 93.2K부터 L4 year당 RON 296K까지입니다. year별 중간 보상 in Bucharest Metropolitan Area 패키지는 총 RON 141K입니다. Luxoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
회사
직급명
경력 연수
총 급여
