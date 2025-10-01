회사 디렉토리
Luxoft
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 프로덕트 디자이너

  • 모든 프로덕트 디자이너 급여

  • Berlin Metropolitan Region

Luxoft 프로덕트 디자이너 급여 Berlin Metropolitan Region 지역

Luxoft의 프로덕트 디자이너 보상 in Berlin Metropolitan Region은 L2 기준 year당 €49.9K입니다. year별 중간 보상 in Berlin Metropolitan Region 패키지는 총 €52.4K입니다. Luxoft의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
보기 3 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교

€142K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기

기여하기
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Luxoft?

검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 프로덕트 디자이너 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

포함된 직책

새 직책 제출

UX 디자이너

자주 묻는 질문

The highest paying salary package reported for a 프로덕트 디자이너 at Luxoft in Berlin Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of €55,732. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the 프로덕트 디자이너 role in Berlin Metropolitan Region is €48,729.

추천 채용공고

    Luxoft의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스