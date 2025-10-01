Logitech 기계 엔지니어 급여 Greater Taipei Area 지역

Logitech의 기계 엔지니어 보상 in Greater Taipei Area은 I3 year당 NT$1.74M부터 I4 year당 NT$2.57M까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Taipei Area 패키지는 총 NT$1.81M입니다. Logitech의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Logitech에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (25.00% 연별)