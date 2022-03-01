회사 디렉토리
Loadsmart
Loadsmart 급여

Loadsmart의 급여는 최저 프로덕트 디자이너 연간 총 보상 $38,921부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $88,094까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Loadsmart. 마지막 업데이트: 9/16/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
Median $71.9K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $88.1K
데이터 사이언티스트
$60.3K

프로덕트 디자이너
$38.9K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Loadsmart에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Loadsmart에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저이며 연간 총 보상은 $88,094입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Loadsmart에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $66,098입니다.

