회사 디렉토리
Let's Highlight
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Let's Highlight 급여

Let's Highlight의 급여는 최저 소프트웨어 엔지니어 연간 총 보상 $112,200부터 최고 프로덕트 매니저 $248,750까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Let's Highlight. 마지막 업데이트: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
프로덕트 매니저
$249K
소프트웨어 엔지니어
$112K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


자주 묻는 질문

Let's Highlight에서 보고된 최고 급여 직무는 프로덕트 매니저 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $248,750입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Let's Highlight에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $180,475입니다.

추천 채용공고

    Let's Highlight의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Microsoft
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Netflix
  • LinkedIn
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lets-highlight/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.