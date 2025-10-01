Lam Research 프로그램 매니저 급여 San Francisco Bay Area 지역

Lam Research의 프로그램 매니저 중간 보상 in San Francisco Bay Area 패키지는 year당 총 $212K입니다. Lam Research의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
회사
직급명
경력 연수
총 급여
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
Lam Research에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (33.30% 연별)