Kyndryl 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Austin Area 지역

Kyndryl의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Austin Area은 Band 6 year당 $106K부터 Band 8 year당 $121K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Austin Area 패키지는 총 $107K입니다. Kyndryl의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
