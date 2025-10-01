Justworks 소프트웨어 엔지니어 급여 New York City Area 지역

Justworks의 소프트웨어 엔지니어 중간 보상 in New York City Area 패키지는 year당 총 $193K입니다. Justworks의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
회사
직급명
경력 연수
총 급여
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
5%
년 1
15%
년 2
40%
년 3
40%
년 4
Justworks에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
5% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (5.00% 연별)
15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (1.25% 월별)
40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (3.33% 월별)
40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (3.33% 월별)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
