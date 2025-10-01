Johnson & Johnson 기계 엔지니어 급여 San Francisco Bay Area 지역

Johnson & Johnson의 기계 엔지니어 보상 in San Francisco Bay Area은 23 year당 $117K부터 30 year당 $305K까지입니다. year별 중간 보상 in San Francisco Bay Area 패키지는 총 $175K입니다. Johnson & Johnson의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
