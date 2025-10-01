Johnson & Johnson 데이터 사이언티스트 급여 New York City Area 지역

Johnson & Johnson의 데이터 사이언티스트 보상 in New York City Area은 23 year당 $92.4K부터 30 year당 $232K까지입니다. year별 중간 보상 in New York City Area 패키지는 총 $220K입니다. Johnson & Johnson의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
