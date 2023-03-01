회사 디렉토리
Intesa Sanpaolo 연봉

Intesa Sanpaolo의 급여 범위는 하위 끝에서 재무 분석가 에 대한 연간 총 보상 $15,558에서 상위 끝에서 솔루션 아키텍트 에 대한 $93,254까지입니다. Levels.fyi는 {{company}}의 현직 및 전직 직원으로부터 익명으로 검증된 연봉을 수집합니다. Intesa Sanpaolo. 마지막 업데이트: 8/13/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
Median $47.7K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

재무 분석가
$15.6K
인사
$81.1K

프로젝트 관리자
$85.7K
사이버 보안 분석가
$80.1K
솔루션 아키텍트
$93.3K
기술 작가
$39.8K
자주 묻는 질문

Intesa Sanpaolo에서 보고된 최고 급여 직무는 솔루션 아키텍트 at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $93,254입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Intesa Sanpaolo에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $80,056입니다.

