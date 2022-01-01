회사 디렉토리
인텔 급여

Intel의 급여는 최저 리크루터 연간 총 보상 $36,403부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $818,056까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: 인텔. 마지막 업데이트: 10/21/2025

소프트웨어 엔지니어
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

보안 소프트웨어 엔지니어

데브옵스 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

크립토 엔지니어

시스템 엔지니어

비디오 게임 소프트웨어 엔지니어

연구 과학자

AI 연구원

AI 엔지니어

Embedded Systems Software Engineer

하드웨어 엔지니어
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

프로덕트 매니저
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

데이터 사이언티스트
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
테크니컬 프로그램 매니저
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

기술 프로젝트 매니저

소프트웨어 엔지니어링 매니저
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
기계 엔지니어
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

솔루션 아키텍트
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

마케팅
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

제품 마케팅 매니저

프로덕트 디자이너
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
재무 애널리스트
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
프로그램 매니저
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
화학 엔지니어
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

전기 엔지니어
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
비즈니스 애널리스트
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
인사
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
재료 엔지니어
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
영업
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

현장 영업 매니저

어카운트 매니저

사업 개발
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
비즈니스 오퍼레이션
Median $151K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
Median $201K
데이터 사이언스 매니저
Median $262K
광학 엔지니어
Median $239K
프로덕트 디자인 매니저
Median $290K
프로젝트 매니저
Median $57.8K
회계사
Median $137K

Technical Accountant

행정 어시스턴트
Median $95.2K
그래픽 디자이너
Median $235K
세일즈 엔지니어
Median $201K
법무
Median $300K
참모총장
$220K
토목 엔지니어
$231K

Construction Engineer

제어 엔지니어
$230K
고객 서비스
$103K
데이터 애널리스트
$71.7K
시설 매니저
$118K
패션 디자이너
$76.4K
산업 디자이너
$156K
경영 컨설턴트
$120K
MEP 엔지니어
$180K
Prompt Engineer
$469K
리크루터
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
테크니컬 라이터
$44.2K
UX 리서처
$37.7K
벤처 캐피탈리스트
$166K
베스팅 일정

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU

Intel에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.30% 연별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Intel에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

자주 묻는 질문

Intel에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어 at the Fellow level이며 연간 총 보상은 $818,056입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Intel에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $188,939입니다.

