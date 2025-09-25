Instacart 프로덕트 매니저 급여

Instacart의 프로덕트 매니저 보상 in United States은 L3 year당 $160K부터 L9 year당 $553K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $338K입니다. Instacart의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/25/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L3
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
$349K
$205K
$144K
$0
L6
$389K
$212K
$172K
$6.1K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Instacart에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)
50%
년 1
50%
년 2
Instacart에서 RSUs는 2년 베스팅 일정을 따릅니다:
50% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (50.00% 연별)
50% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (12.50% 분기별)