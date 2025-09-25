회사 디렉토리
Instacart
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
  • 급여
  • 사업 개발

  • 모든 사업 개발 급여

Instacart 사업 개발 급여

Instacart의 사업 개발 보상 in United States은 L7 기준 year당 $196K입니다. Instacart의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/25/2025

평균 총 보상

$223K - $259K
United States
일반적인 범위
가능한 범위
$197K$223K$259K$286K
일반적인 범위
가능한 범위
평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L3
Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
보기 3 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교

$160K

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Instacart에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

50%

1

50%

2

주식 유형
RSU

Instacart에서 RSUs는 2년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 50% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (50.00% 연별)

  • 50% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (12.50% 분기별)



자주 묻는 질문

Instacart in United States의 사업 개발에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $285,600입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Instacart의 사업 개발 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $196,800입니다.

