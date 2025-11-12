InMobi 풀스택 소프트웨어 엔지니어 급여

InMobi의 풀스택 소프트웨어 엔지니어 보상 in India은 SDE IV 기준 year당 ₹7.52M입니다. year별 중간 보상 in India 패키지는 총 ₹6.81M입니다. InMobi의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/12/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
InMobi에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (1.19% 기간당)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)