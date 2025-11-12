회사 디렉토리
Infosys
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 프로덕트 디자이너

  • UX 디자이너

  • United States

Infosys UX 디자이너 급여 United States 지역

Infosys의 UX 디자이너 중간 보상 in United States 패키지는 year당 총 $88.4K입니다. Infosys의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/12/2025

평균 연봉
company icon
Infosys
Product Designer
New York, NY
연간 총액
$88.4K
레벨
L2
기본급
$88.4K
Stock (/yr)
$0
보너스
$0
재직 기간
2 년
경력
5 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Infosys?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
Options

Infosys에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)



검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 프로덕트 디자이너 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

자주 묻는 질문

Infosys in United States의 UX 디자이너에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $130,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Infosys의 UX 디자이너 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $88,400입니다.

추천 채용공고

    Infosys의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스