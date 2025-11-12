Info Edge 품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어 급여 India 지역

Info Edge의 품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어 보상 in India은 Senior Software Engineer 기준 year당 ₹1.35M입니다. year별 중간 보상 in India 패키지는 총 ₹1.29M입니다. Info Edge의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/12/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
