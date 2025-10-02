Info Edge 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Delhi Area 지역

Info Edge의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Delhi Area은 Senior Software Engineer year당 ₹1.8M부터 Tech Lead/Team Lead year당 ₹4.88M까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Delhi Area 패키지는 총 ₹2.01M입니다. Info Edge의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/2/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
