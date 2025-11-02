회사 디렉토리
Indeed
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 비즈니스 오퍼레이션 매니저

  • 모든 비즈니스 오퍼레이션 매니저 급여

Indeed 비즈니스 오퍼레이션 매니저 급여

Indeed의 비즈니스 오퍼레이션 매니저 평균 총 보상은 year당 $210K부터 $293K까지입니다. Indeed의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/2/2025

평균 총 보상

$225K - $265K
United States
일반적인 범위
가능한 범위
$210K$225K$265K$293K
일반적인 범위
가능한 범위

3 개만 더 비즈니스 오퍼레이션 매니저 제출하면 Indeed 데이터를 공개할 수 있어요!

친구와 커뮤니티에 60초 안에 익명으로 연봉 정보를 추가하도록 초대하세요. 더 많은 데이터가 있을수록 여러분과 우리 커뮤니티의 구직자들에게 더 나은 인사이트를 제공할 수 있습니다!

💰 전체 보기 연봉

💪 기여하기 내 연봉

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Indeed에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

1

33.3%

2

33.4%

3

주식 유형
RSU

Indeed에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (8.32% 분기별)

  • 33.4% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (8.35% 분기별)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 비즈니스 오퍼레이션 매니저 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

자주 묻는 질문

Indeed의 비즈니스 오퍼레이션 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $292,500입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Indeed의 비즈니스 오퍼레이션 매니저 직무에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $210,000입니다.

추천 채용공고

    Indeed의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스