HERE Technologies 소프트웨어 엔지니어 급여 United States 지역

HERE Technologies의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 L5 year당 $110K부터 L10 year당 $212K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $120K입니다. HERE Technologies의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
