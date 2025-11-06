HERE Technologies 소프트웨어 엔지니어 급여 Mumbai Metropolitan Region 지역

HERE Technologies의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Mumbai Metropolitan Region은 L5 year당 ₹3.67M부터 L9 year당 ₹5.76M까지입니다. year별 중간 보상 in Mumbai Metropolitan Region 패키지는 총 ₹2.48M입니다. HERE Technologies의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
