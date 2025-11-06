HERE Technologies 데이터 사이언티스트 급여 Mumbai Metropolitan Region 지역

HERE Technologies의 데이터 사이언티스트 보상 in Mumbai Metropolitan Region은 L5 year당 ₹3.91M부터 L7 year당 ₹1.65M까지입니다. year별 중간 보상 in Mumbai Metropolitan Region 패키지는 총 ₹2.25M입니다. HERE Technologies의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
