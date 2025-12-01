Gusto 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여

Gusto에서 Options는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:

20 % 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st - 년 ( 20.00 % 연별 )

20 % 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd - 년 ( 1.67 % 월별 )

20 % 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd - 년 ( 1.67 % 월별 )

20 % 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th - 년 ( 1.67 % 월별 )