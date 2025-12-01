Gusto 영업 급여

Gusto의 영업 보상 in United States은 L1 year당 $66.3K부터 L4 year당 $272K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $95K입니다. Gusto의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 12/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
$66.3K
$64K
$2.3K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$210K
$150K
$60K
$0
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
20%
년 1
20%
년 2
20%
년 3
20%
년 4
20%
년 5
Gusto에서 Options는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (20.00% 연별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (1.67% 월별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (1.67% 월별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (1.67% 월별)
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th-년 (1.67% 월별)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Gusto에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
