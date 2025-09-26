회사 디렉토리
GovTech
  • 급여
  • 프로젝트 매니저

  • 모든 프로젝트 매니저 급여

GovTech 프로젝트 매니저 급여

GovTech의 프로젝트 매니저 중간 보상 in Singapore 패키지는 year당 총 SGD 145K입니다. GovTech의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/26/2025

평균 연봉
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
연간 총액
SGD 145K
레벨
L2
기본급
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
보너스
SGD 31.3K
재직 기간
2 년
경력
10 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 GovTech?

SGD 211K

정당한 대우를 받으세요

최신 급여 제출
회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
기여하기

자주 묻는 질문

GovTech in Singapore의 프로젝트 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 SGD 195,953입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
GovTech의 프로젝트 매니저 직무 in Singapore에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 SGD 135,144입니다.

