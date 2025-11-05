GFT Group 소프트웨어 엔지니어 급여 Italy 지역

GFT Group의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Italy은 Junior Software Engineer year당 €26K부터 Software Engineer year당 €29.7K까지입니다. year별 중간 보상 in Italy 패키지는 총 €27.1K입니다. GFT Group의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
