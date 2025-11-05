GFT Group 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Sao Paulo 지역

GFT Group의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Sao Paulo은 Software Engineer year당 R$103K부터 Senior Software Engineer year당 R$170K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Sao Paulo 패키지는 총 R$143K입니다. GFT Group의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
