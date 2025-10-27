회사 디렉토리
Genesys
Genesys 솔루션 아키텍트 급여

Genesys의 솔루션 아키텍트 중간 보상 in Canada 패키지는 year당 총 CA$272K입니다. Genesys의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/27/2025

평균 연봉
company icon
Genesys
Solution Architect
연간 총액
CA$272K
레벨
-
기본급
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
보너스
CA$54.3K
재직 기간
2 년
경력
18 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
최신 급여 제출
회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
기여하기

자주 묻는 질문

Genesys in Canada의 솔루션 아키텍트에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CA$204,196입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Genesys의 솔루션 아키텍트 직무 in Canada에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CA$204,196입니다.

