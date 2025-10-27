Genesys 프로덕트 매니저 급여

Genesys의 프로덕트 매니저 보상 in United States은 L2 year당 $163K부터 L7 year당 $292K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $205K입니다. Genesys의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/27/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***