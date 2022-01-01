회사 디렉토리
General Motors
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

제너럴 모터스 급여

General Motors의 급여는 최저 경영 컨설턴트 연간 총 보상 $44,446부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $277,400까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: 제너럴 모터스. 마지막 업데이트: 9/13/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

소프트웨어 엔지니어
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

모바일 소프트웨어 엔지니어

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

시스템 엔지니어

연구 과학자

데이터 사이언티스트
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
하드웨어 엔지니어
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

임베디드 하드웨어 엔지니어

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
기계 엔지니어
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

제조 엔지니어

CAE 엔지니어

프로덕트 매니저
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
프로덕트 디자이너
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX 디자이너

솔루션 아키텍트
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

데이터 아키텍트

클라우드 아키텍트

클라우드 보안 아키텍트

비즈니스 애널리스트
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
정보기술자 (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
테크니컬 프로그램 매니저
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
프로젝트 매니저
L6 $114K
L7 $143K
프로그램 매니저
L6 $128K
L7 $160K
재무 애널리스트
L5 $98.9K
L6 $110K
제어 엔지니어
L5 $94K
L6 $115K
마케팅
Median $120K
리크루터
Median $200K
사업 개발
Median $148K
데이터 애널리스트
Median $123K
회계사
Median $100K

기술회계사

사이버보안 애널리스트
Median $100K
데이터 사이언스 매니저
Median $200K
그래픽 디자이너
Median $135K
인사
Median $102K
영업
Median $100K
행정 어시스턴트
$60.5K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
$225K
기업 개발
$86.2K
고객 서비스
$135K
전기 엔지니어
$137K
법무
$116K
경영 컨설턴트
$44.4K
마케팅 오퍼레이션
$89.6K
재료 엔지니어
$213K
광학 엔지니어
$198K
UX 리서처
$149K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

General Motors에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

질문이 있으신가요? 커뮤니티에 물어보세요.

레벨스닷에프와이 커뮤니티를 방문하여 다양한 회사의 직원들과 소통하고, 커리어 팁을 얻어보세요.

지금 방문하기!

자주 묻는 질문

General Motors에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the L9 level이며 연간 총 보상은 $277,400입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
General Motors에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $130,446입니다.

추천 채용공고

    General Motors의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Ford Motor
  • Allstate
  • DISH Network
  • Canadian Tire
  • ConocoPhillips
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스