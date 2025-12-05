Garmin의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 Software Engineer I year당 $91.9K부터 Staff Software Engineer year당 $209K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $95.3K입니다. Garmin의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 12/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/garmin/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.