Garmin
Garmin 산업 디자이너 급여

Garmin의 산업 디자이너 평균 총 보상 in Taiwan은 year당 NT$1.87M부터 NT$2.62M까지입니다. Garmin의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 12/5/2025

평균 총 보상

$66.2K - $77K
Taiwan
일반적인 범위
가능한 범위
$61.2K$66.2K$77K$85.7K
일반적인 범위
가능한 범위

Garmin in Taiwan의 산업 디자이너에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 NT$2,623,350입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Garmin의 산업 디자이너 직무 in Taiwan에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 NT$1,873,822입니다.

