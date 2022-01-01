GameStop 급여

GameStop의 급여는 최저 영업 연간 총 보상 $35,183부터 최고 데이터 애널리스트 $165,825까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: GameStop. 마지막 업데이트: 8/27/2025
GameStop에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
5% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (5.00% 연별)
15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (15.00% 연별)
40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (20.00% 반년별)
40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (20.00% 반년별)
