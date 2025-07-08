회사 디렉토리
Firework
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Firework 급여

Firework의 급여는 최저 프로덕트 매니저 연간 총 보상 $149,250부터 최고 사업 개발 $246,225까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Firework. 마지막 업데이트: 9/4/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

소프트웨어 엔지니어
Median $205K
사업 개발
$246K
고객 성공
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
프로덕트 매니저
$149K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
$239K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Firework에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

질문이 있으신가요? 커뮤니티에 물어보세요.

레벨스닷에프와이 커뮤니티를 방문하여 다양한 회사의 직원들과 소통하고, 커리어 팁을 얻어보세요.

지금 방문하기!

자주 묻는 질문

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Firework คือ 사업 개발 at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $246,225 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Firework คือ $205,000

추천 채용공고

    Firework의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Mixpanel
  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스