Fidelity Investments 데이터 엔지니어 급여 Greater Dallas Area 지역

Fidelity Investments의 데이터 엔지니어 보상 in Greater Dallas Area은 L3 year당 $88.9K부터 L5 year당 $144K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Dallas Area 패키지는 총 $94.9K입니다. Fidelity Investments의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/12/2025

레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
L3
Associate Software Engineer(신입 레벨)
$88.9K
$81.8K
$0
$7K
L4
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$144K
$132K
$0
$12.5K
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Fidelity Investments에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)



자주 묻는 질문

Fidelity Investments in Greater Dallas Area의 데이터 엔지니어에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $151,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Fidelity Investments의 데이터 엔지니어 직무 in Greater Dallas Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $92,500입니다.

기타 리소스