Farfetch
Farfetch 급여

Farfetch의 급여는 최저 카피라이터 연간 총 보상 $22,689부터 최고 데이터 사이언티스트 $198,900까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Farfetch. 마지막 업데이트: 10/9/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕트 매니저
L2 $45.3K
L3 $70.1K
데이터 애널리스트
Median $37.7K

마케팅
Median $105K
프로젝트 매니저
Median $39.9K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $69.8K
비즈니스 애널리스트
$111K
카피라이터
$22.7K
고객 서비스
$75.4K
데이터 사이언스 매니저
$77.9K
데이터 사이언티스트
$199K
재무 애널리스트
$54.2K
인사
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
리크루터
$85.4K
솔루션 아키텍트
$79.4K
UX 리서처
$47.9K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Farfetch에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

자주 묻는 질문

Farfetch에서 보고된 최고 급여 직무는 데이터 사이언티스트 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $198,900입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Farfetch에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $54,174입니다.

