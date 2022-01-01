회사 디렉토리
Farfetch
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Farfetch 복리후생

비교

총 예상 가치: $5,543

보험, 건강 및 웰빙
  • Free Lunch $2,600

    5 days a week

  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Health Insurance

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    • 재정 및 퇴직
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • 혜택 및 할인
  • Learning and Development

    • 추천 채용공고

      Farfetch의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

    관련 회사

    • MATCHESFASHION
    • Lyst
    • Yoox Net-a-Porter Group
    • Zalando
    • Myntra
    • 모든 회사 보기 ➜

    기타 리소스