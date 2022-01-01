회사 디렉토리
Fanatics
Fanatics 급여

Fanatics의 급여는 최저 비즈니스 애널리스트 연간 총 보상 $7,881부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $305,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Fanatics. 마지막 업데이트: 10/18/2025

소프트웨어 엔지니어
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 매니저
Median $210K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
참모총장
Median $65K
데이터 사이언티스트
Median $238K
마케팅
Median $120K
데이터 애널리스트
Median $131K
행정 어시스턴트
$103K
비즈니스 애널리스트
$7.9K
데이터 사이언스 매니저
$164K
인사
$163K
프로덕트 디자이너
$151K
리크루터
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
테크니컬 프로그램 매니저
$238K
UX 리서처
$125K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Fanatics에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Fanatics에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저이며 연간 총 보상은 $305,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Fanatics에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $156,975입니다.

