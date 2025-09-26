ExxonMobil 화학 엔지니어 급여

ExxonMobil의 화학 엔지니어 보상 in United States은 CL22 year당 $104K부터 CL26 year당 $187K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $121K입니다. ExxonMobil의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/26/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
회사
직급명
경력 연수
총 급여
