회사 디렉토리
Ericsson
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 하드웨어 엔지니어

  • 모든 하드웨어 엔지니어 급여

Ericsson 하드웨어 엔지니어 급여

Ericsson의 하드웨어 엔지니어 보상 in Sweden은 JS5 year당 SEK 484K부터 JS7 year당 SEK 720K까지입니다. year별 중간 보상 in Sweden 패키지는 총 SEK 618K입니다. Ericsson의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/24/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
보기 2 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교

SEK 1.56M

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기

기여하기
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Ericsson?

검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 하드웨어 엔지니어 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

포함된 직책

새 직책 제출

ASIC 엔지니어

자주 묻는 질문

أعلى حزمة راتب لوظيفة 하드웨어 엔지니어 في Ericsson in Sweden تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SEK 912,422. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ericsson لوظيفة 하드웨어 엔지니어 in Sweden هو SEK 618,023.

추천 채용공고

    Ericsson의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스