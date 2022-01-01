회사 디렉토리
Epic Games
Epic Games 급여

Epic Games의 급여는 최저 영업 연간 총 보상 $52,260부터 최고 프로덕트 매니저 $445,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Epic Games. 마지막 업데이트: 11/20/2025

소프트웨어 엔지니어
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

비디오 게임 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 매니저
L3 $184K
L5 $445K
마케팅
Median $180K

소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $400K
프로젝트 매니저
Median $205K
솔루션 아키텍트
Median $238K
회계사
$76.4K
비즈니스 애널리스트
$191K
데이터 사이언스 매니저
$288K
데이터 사이언티스트
$161K
재무 애널리스트
$281K
인사
$88K
정보 기술자 (IT)
$67.6K
마케팅 오퍼레이션
$147K
프로덕트 디자이너
$68.6K
프로덕트 디자인 매니저
$193K
프로그램 매니저
$151K
리크루터
$77.4K
영업
$52.3K
사이버보안 애널리스트
$80.6K
테크니컬 프로그램 매니저
$166K
신뢰 및 안전
$137K
베스팅 일정

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

주식 유형
Options

Epic Games에서 Options는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th- (20.00% 연별)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

자주 묻는 질문

Epic Games에서 보고된 최고 급여 직무는 프로덕트 매니저 at the L5 level이며 연간 총 보상은 $445,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Epic Games에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $166,165입니다.

