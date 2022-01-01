회사 디렉토리
Epic Games
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Epic Games 복리후생

비교

총 예상 가치: $9,954

보험, 건강 및 웰빙
  • Free Lunch

  • Free Snacks $730

  • Free Drinks $365

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Employee Assistance Program

  • Sabbatical

    • 주거
  • Remote Work

  • Relocation Bonus

    • 재정 및 퇴직
  • 401k $7,200

    100% match on the first 6% of base salary

    • 혜택 및 할인
  • Tuition Reimbursement

    • 기타
  • Donation Match

    • 추천 채용공고

      Epic Games의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

    관련 회사

    • Valve
    • Survios
    • Riot Games
    • Pocket Gems
    • Credit Karma
    • 모든 회사 보기 ➜

    기타 리소스